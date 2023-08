Dolga sezona, številni derbiji

Juventina, Sistiana Sesljan, Kras Repen, Mladost in Primorec bodo v prvem prvenstvenem krogu igrali na domačem igrišču. V Trebčah bo pravzaprav že prvi letošnji derbi, saj bo v okviru 2. amaterske lige pri trebenskih »mačkah« gostovala kriška Vesna. Deželna nogometna prvenstva pa se ne bodo začela vsa isti dan. Prvi krog elitne lige bo v nedeljo, 10. septembra. Prvenstvi promocijske in prve amaterske lige se bosta začeli v nedeljo, 17. septembra. Prvi krog v 2. amaterski ligi pa bo na sporedu šele v nedeljo, 1. oktobra. Deželno prvenstvo mladincev U19, v katerem bo nastopal le Kras Repen, pa bo na sporedu od sobote, 16. septembra.

1. krog in derbiji

Elitna liga, 1. krog (10. 9.): Rive d’Arcano – Azzurra Premariacco, Juventina – Chiarbola Ponziana, Sistiana Sesljan – Sanvitese, Fiume Bannia – Tolmezzo, Codroipo – Brian Lignano, Spal Cordovado – Zaule, Maniago Vajont – Pro Gorizia, Tricesimo – Pro Fagagna, San Luigi – Tamai.

Derbi, 5. krog: Sistiana Sesljan – Juventina (8. 10.) in Juventina – Sistiana Sesljan (11. 2.).

Promocijska liga (skupina B), 1. krog (17. 9.): LavarianMortean – Ancona Lumignacco, Kras Repen – Cormonese, Cervignano – Ronchi, Risanese – Romans Medea, Sangiorgina – TS Victory Academy, Trivignano – Sevegliano Fauglis,UFM – Fiumicello, Virtus Corno – S. Andrea San Vito.

1.AL (skupina C), 1. krog (17. 9.). Aquileia – Breg, Azzurra – Santamaria, Costalunga – Opicina, Isonzo – Ruda, Mladost – Mariano, Roianese – San Giovanni, Romana – Sovodnje, Unione Friuli Isontina – Muggia.

Derbiji, 4. krog (8. 10. in 11. 2.) Breg – Sovodnje; 11. krog (19. 11. in 14. 4.) Sovodnje – Mladost; 12. krog (26. 11. in 21. 4.) Mladost – Breg.

2. AL (skupina F), 1. krog (1. 10.): Bisiaca – Campanelle, Domio – Zarja, Gradisca – Primorje, Montebello – Pieris, Muglia – Torre, Primorec – Vesna, CGS – Aris San Polo.

Derbiji, 1. krog (1. 10. in 4. 2.) Primorec – Vesna; 2. krog (8. 10. in 11. 2.) Primorje – Primorec; 4. krog (22. 10. in 25. 2.) Zarja – Primorec; 8. krog (12. 11. in 24. 3.) Primorje – Vesna; 10. krog (26. 11. in 21. 4.) Zarja – Vesna; 11. krog (3. 12. in 25. 4.) Primorje – Zarja.

Deželni U19, 1. krog (16. 9.): Ancona – Sangiorgina, Fiumicello – Forum Julii, Ol3 – Corno, Roianese – Kras, S. Andrea – Victory, Tarcentina – San Luigi, UFM – Aquileia.