Spet Anja Sosič in Christian Taucer

V Forniju di Sopra so danes v organizaciji ŠD Mladina in ZSŠDI uspešno speljali do konca 43. zamejsko smučarsko prvenstvo v alpskem smučanju. Nova-stara zamejska prvaka sta Anja Sosič (AŠD Mladina) in Christian Taucer (SK Devin), ki sta potrdila lanski naslov. Mladinski naslov pa sta osvojila članica Mladine Carolina Jakominic ter devinovec Thomas Sudano. Sicer je imela najhitrejši čas med ženskami Marija Verdnik (AŠD Mladina), ki pa se po pravilniku ZSŠDI ni mogla potegovati za zamejski naslov, ker ni italijanska državljanka. Na društveni lestvici je Mladina slavila pred Devinom in Brdino. Obe društveni lestvici, tako absolutna kot mladinska, sta bili enaki: 1. AŠD Mladina, 2. SK Devin, 3. SK Brdina, 4. SPDG, 5. PD Benečije. Tekmovalo je skoraj 250 smučarjev. Proga, ki jo je trasiral Marko Presl, je bila zelo dobro pripravljena in pogoji so bili odlični. Ob progi je bila prisotna tudi članica SK Gorica in SK Devin Caterina Sinigoi, ki se pripravlja na olimpijski nastop v Cortini. Organizator AŠD Mladina letos slavi 50-letnico delovanja. Kriško društvo bo čez nekaj tednov organizirilo tudi Tržaško prvenstvo.