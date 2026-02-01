»Petarda« v Repnu, točka za Juventino in Sesljan

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Nuova Pordenone 0:5 (0:3)
Strelci: 12. Toffoli (P), 17. Zorzetto (P), 32. Carniello (P), 53. Lisotto (P), 80. Facca
Kras Repen: Umari, Ianezic, Ferluga, Kolenc, De Lutti, Pertot, Perhavec, Perić, Pitacco, Velikonja, Barišič. Trener: Božič.
Juventina – Tolmezzo Carnia 0:0
Juventina: De Mattia, Petejan, Cocetta (Liut), Bric, Russian, Samotti, Zucchiatti, Loi, Tuccia (Piscopo), Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Aviano – Sistiana Sesljan 0:0
Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Stainhauser, Disnan, Almberger, A. Kerpan (Volaš), E. Colja (Interlandi), Carnese (Triglione), Francioli (Vilatora), D. Colja. Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Maranese – Sovodnje 1:0 (0:0)
Strelec 51. Dukić (M)
Sovodnje: Mingrone, Cibini, Baldassi, Mauri (Guastella), Feri, Paravan, Černe, M. Predan, Formisano, A. Juren, Neskovič.
Rdeč karton: Černe
V 85. minuti je za Sovodnje zgrešil enajstmetrovko Formisano. Zmagoviti gol je za Maranese zadel dolgoletni kapetan Krasa Bojan Dukić.
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Villanova 0:1 (0:0)
Strelec: Ledda (V)
Zarja: Barbuio, Neri, Bertocchi, Barzelatto, Diew, Pllana, Bertolini, Racanelli, Abatangelo, Corrente, Bovino. Trener: J. Nonis.
3. AMATERSKA LIGA
Mladost – Primorec 2:5 (1:3)
Strelci: 13. Komjanc (M), 18. in 24. F. Pischianz (P), 36. Matassi (P); 71. Vera (M), 82. Čubej (P)
Mladost: Peric, Komjanc, Rossi (M. Dreassi), Trevisan, T. Lala, Gerin, S. Lakovič, Ciaravolo (Svetlič), R. Lala (Nije), Labib, Vera.
Pieris – Primorje 1924 0:0
Primorje: Paulich, Duric, Spanghero, Petković, P. Kaurin, Di Gregorio, Chiatto, Bertagni (Petrucco), Bari (Balbi), Saule, F. Kaurin.
Bisiaca Romana B – Vesna 0:3 (0:0)
Strelci: 60 Giovannini, 62. Franzot, 78. Čuk
Vesna: E. Carli, Zuppa, G. Jurincich (Čermelj), Frangini, Venutti, Udovicich, Carro (Lizza), Marchesan, Rebula (Stefanato), Franzot (Čuk), Giovannini (L. Pahor). Trener: F. Jurincich.