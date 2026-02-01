Jadran praznih rok v Iseu, Bor prekinil serijo štirih zaporednih porazov

MEDDEŽELNA B-LIGA

Basket Iseo – Jadran 87:80 (16:20, 51:47, 66:57)

Jadran: Rolli 8 (1:2, 2:2, 1:4), Batich 13 (6:10, 2:3, 1:5), Gulič 0 (-, -, 0:3), Demarchi 22 (8:8, 1:6, 4:8), Vecchiet 15 (2:2, 5:7, 1:2), Jakin 2 (-, 1:2, -), Pregarc 0 (-, 0:2, -), Diminić 14 (7:8, 2:4, 1:6), Persi 3 (3:3, 0:1, 0:1), Milisaljevic 3 (-, 0:1, 1:3). Trener: Jogan.

V tretjem krogu povratnega dela meddeželne B-lige so Jadranovi košarkarji po treh zaporednih zmagah klonili na gostovanju v Iseu. Domača ekipa je slavila zmago s 87:80. V Jadranovih vrstah se je poznala odsotnost Enrica Gobbata, kljub temu pa je bila združena ekipa v igri za novo zmago.

V prvi četrtini so gostje začeli dobro in si priigrali štiri točke prednosti (16:20), v drugi pa so se domačini razigrali v napadu oziroma izkoristili ohlapno nasprotnikovo obrambo. Pri Jadranovem vodstvu s 30:40 dobrih pet minut pred koncem prvega polčasa so z delnim izidom 21:7 povedli in na glavni odmor odšli s štirimi točkami naskoka (51:47). V vrstah Isea se je razigral predvsem postavni center Milovanović, ki je dobil dvoboj pod košema z Diminićem in tekmo končal s 25 točkami in 12 skoki.

V drugem počasu je Iseo ves čas vodil z razliko, ki je nihala med petimi in desetimi točkami. Jadran ni nikoli resno ogrozil domače peterke, na koncu pa vendarle ohranil koš razliko v medsebojnih obračunih v svojo korist (oktobra je na Čarboli zmagal s 65:58). Jadran je tokrat naletel na slab strelski večer predvsem pri metu za tri točke (9:32 oziroma le 28-odstotno), izgubil je tudi boj pod košema, saj so kapetan Batich in soigralci ujeli 14 skokov manj kot košarkarji Isea (47:33).

»Res škoda za poraz, igrati v Iseu pa ni za nikogar enostavno. Predvsem v obrambi bi lahko prikazali precej boljšo igro. Dopustili smo, da so se košarkarji Isea razigrali v napadu, sami pa smo bili tokrat 'prekratki', da bi jim lahko parirali. Poleg odsotnosti Gobbata in njegove prve menjave Proja je tudi Milisavljevic zaradi slabe forme igral manj, kot bi moral. Kljub temu bi lahko z boljšo obrambo prišli mogoče celo do zmage. Na zadnjih dveh tekmah smo prejeli preveč košev (93 v zmagi na derbiju proti Dinamu, op. a.), tako da se bomo morali v naslednjih tednih posvetiti predvsem obrambni učinkovitosti,« je po tekmi dejal Jadranov trener Matija Jogan.

C-LIGA

Vis Spilimbergo – Bor Radenska 63:75 (20:19, 33:35, 45:59)

Bor: Lo Duca 2 (2:2, -, -), Fr. Savoia 5 (-, 1:2, 1:1), Brancati 8 (2:2, 3:6, 0:1), Vasilijević 26 (6:6, 4:7, 4:8), Comar 14 (3:6, 4:8, 1:3), Gallocchio 2 (-, 1:2, -), Lettieri 0(-, 0:2, -), Maurel 11 (3:3, 4:11, -), Medizza 7 (1:4, 3:5, -). Trener: Krčalić.

V petem krogu povratnega dela C-lige je Bor Radenska prekinil serijo štirih zaporednih porazov in vknjižil četrti uspeh v letošnji sezoni. Košarkarji svetoivanskega društva so v gosteh z izidom 63:75 zasluženo premagali višje postavljeni Vis Spilimbergo. Bor sicer ostaja na repu razpredelnice, po novem pa ima štiri točke ravno za Spilimbergom in Humusom iz Sacileja.

Gostje so začeli zbrano in bili enakovredni domačinom, ki pa so sredi druge četrtine povedli za 9 točk (31:22). Sledila je odločna reakcija varovancev trenerja Saše Krčalića, ki so na glavni odmor odšli z dvema točkama prednosti (33:35). Z učinkovito igro na obeh polovicah igrišča je Bor nadaljeval tudi v tretji četrtina, tako da je prednost še dodatno narasla. V začetku zadnje četrtine je razlika znašala že okroglih 20 točk (45:65), nebogljeni domačini pa so le v končnici nekoliko omilili poraz.

Najboljši na igrišču je bil Borov košarkar Strahinja Vasilijević, ki je v statistike vpisal 26 točk, štiri asistence in tri ukradene žoge. Bor bo v naslednjih treh krogih na Stadionu 1. maja gostil videmski APU, San Donà in Corno di Rosazzo.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Alba Cormons – Kontovel 68:71 (18:15, 35:28, 50:54)

Kontovel: Terčon 17 (6:6, 4:5, 1:3), Glavina 0 (-, -, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Rocchietti 7 (5:6, 1:1, 0:2), Škerl 10 (1:3, 3:8, 1:5), Gulič 0 (-, -, -), S. Regent 6 (2:4, 2:5, 0:3), De Petris 20 (4:4, 8:9, -), Salvi 0 (-, 0:2, 0:1), G. Regent 0 (0:2, 0:1, -), Daneu 11 (4:5, 2:7, 1:8), Vecchiet nv. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so se morali pošteno potruditi, da so v petem krogu povratnega dela deželne divizije 1 v gosteh premagali nižje postavljeno krminsko Albo. Končni izid dvoboja v goriški dvorani Stella Matutina je bil 68:71. Varovanci trenerja Francesca Perica niso zaigrali najbolje in so v prvem polčasu tudi zaostajali. Alba je po prvih dvajsetih minutah vodila s 35:28.

V tretji četrtini pa so se gostje predramili in si z boljšo igro tako v napadu kot v obrambi priigrali nekaj točk prednosti. Domačini niso popuščali, Kontovel pa je v končnici le zdržal naval Albe in si priigral štirinajsto zmago v sezoni. Med posamezniki sta nekaj več pokazala le Carlo De Petris (20 točk) in Gabrijel Terčon (17), izkazal pa se je tudi mladi Riccardo Rocchetti, ki je prispeval 7 točk.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (tržaška skupina)

Sokol Franco – Baloncesto Triestino 81:73 (16:22, 41:40, 57:55)

Sokol: Sam. Zidaric 17, Sas. Zidaric 10, Ferfolja 8, Ušaj 16, S. Malalan 12, Doljak 2, Gutty 15, E. Malalan 0, Raseni 1, Bratus, Gherlani in Emili nv. Trener: Albanese.

Košarkarji Sokola Franco so v tretjem krogu povratnega dela tržaške skupine deželne divizije 2 na domačem igrišču z 81:73 premagali trdoživi Baloncesto Triestino. Tekma v Nabrežini je bila izenačena, obe ekipi sta predvajali čvrsto in borbeno igro. V uvodni četrtini so nekoliko bolje zaigrali Tržačani, v zadnji pa so si varovanci trenerskega dvojčka Albanese-Švab priigrali odločilno prednost. Pri Sokolu je kar pet košarkarjev doseglo dvomestno število točk.

Breg SV Impianti – Oma Trieste 66:61 (19:8, 37:23, 50:49)

Breg: M. Smotlak 2, D. Smotlak 8, Celin 21, Filipac 5, Coretti 0, M. Terčon 4, Gabrić 2, D. Terčon 11, Stopar 2, Gregori 6, M. Zeriul 5. Trener: Oberdan.

Dolinski Breg SV Impianti je dosegel peto zmago v letošnji sezoni, drugo v povratnem delu tržaške skupine deželne divizije 2. Košarkarji trenerja Deana Oberdana so na domačem igrišču po izenačenem boju s 66:61 ugnali višje postavljeno tržaško Omo. Po zelo dobrem prvem polčasu, ki so ga sklenili z naskokom 14 točk, so domačini v tretji četrtini zapravili vso prednost. O zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina, ki jo je Breg dobil z delnim izidom 16:12. Strelsko je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Diego Celin.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (goriška skupina)

Perteole – Dom 57:53

V goriški skupini deželne divizije 2 se je prekinila nepremagljivost Doma. Moštvo trenerja Gianluce Bonettija je v gosteh klonilo proti ekipi Perteole z izidom 57:53. Pred tem porazom je Dom nanizal enajst zaporednih zmag.