Nedelja, 01 februar 2026
Športna nedelja

Športna nedelja: nogomet, namizni tenis in alpsko smučanje

Zanimiva dvoboja se obetata v nogometni elitni ligi v Repnu in Štandrežu. V Doberdobu derbi 3. AL med Mladostjo in Primorcem

Jan Grgič |
FJK |
1. feb. 2026 | 9:14
    Športna nedelja: nogomet, namizni tenis in alpsko smučanje
    Juventina bo v Štandrežu danes ob 14.30 gostila Tolmezzo Carnia (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – Nuova Pordenone

14.30 v Štandrežu: Juventina – Tolmezzo Carnia

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Avianu: Aviano – Sistiana Sesljan

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Maranu Lagunare: Maranese – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Bazovici: Zarja – Villanova

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Doberdobu: Mladost – Primorec

14.30 v Pierisu: Pieris – Primorje

14.30 v Štarancanu: Bisiaca Romana B – Vesna

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

18.00 v Tržiču: Fincantieri – SloVolley Studio Vegliach

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Milano Sport

ALPSKO SMUČANJE

ZAMEJSKO PRVENSTVO ZA 43. POKAL ZSŠDI

10.00 v Forniju di Sopra, proga Cimacuta (veleslalom)

22. ČEZMEJNO POSOŠKO PRVENSTVO

9.30 na Trbižu, proga Priesnig D (veleslalom)

