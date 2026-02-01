Športna nedelja: nogomet, namizni tenis in alpsko smučanje

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Repnu: Kras Repen – Nuova Pordenone
14.30 v Štandrežu: Juventina – Tolmezzo Carnia
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Avianu: Aviano – Sistiana Sesljan
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Maranu Lagunare: Maranese – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Bazovici: Zarja – Villanova
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Doberdobu: Mladost – Primorec
14.30 v Pierisu: Pieris – Primorje
14.30 v Štarancanu: Bisiaca Romana B – Vesna
ODBOJKA
MOŠKA D-LIGA
18.00 v Tržiču: Fincantieri – SloVolley Studio Vegliach
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Milano Sport
ALPSKO SMUČANJE
ZAMEJSKO PRVENSTVO ZA 43. POKAL ZSŠDI
10.00 v Forniju di Sopra, proga Cimacuta (veleslalom)
22. ČEZMEJNO POSOŠKO PRVENSTVO
9.30 na Trbižu, proga Priesnig D (veleslalom)