Dom napredoval v polfinale končnice deželne divizije 2

Dom – AIBI Fogliano 70:59 (21:15, 40:26, 47:42)

Dom: D. Abrami 12, M. Zavadlav 5, Michilini 0, G. Zavadlav 7, Devetak 4, Urdih 0, P. Abrami 4, L. Pahor 0, Bressan 8, Calzavara 3, Pavlin 0, Rossmann 26. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so se uvrstili v polfinale play-offa goriške skupine deželne divizije 2. Na odločilni tretji četrtfinalni tekmi so pred številnim občinstvom, ki je napolnilo tribune telovadnice Kulturnega doma, so s 70:59 zasluženo premagali AIBI Fogliano. Tekma se je za Bonettijeve varovance dobro začela, saj so takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in povedli. Prednost so še dodatno povečali v drugi četrtini in na glavni odmor odšli s 14 točkami naskoka (40:26). Trdoživi gostje pa niso popustili in v tretji četrtini celo izenačili. Domačini pa se niso pustili presenetiti in so v zadnjih desetih minutah znova pritisnili na plin. Na krilih razigranega Rossmanna, ki je tekmo končal s 26 točkami, so si spet priigrali varno prednost in na koncu zasluženo slavili.