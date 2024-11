Dom osvojil zmago v goriškem mestnem derbiju deželne divizije 2

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (goriška skupina, 7. krog)

Dom – Goriziana 66:54 (9:15, 24:28, 48:43)

Dom: Salvi 6, D. Abrami 3, G. Zavadlav 12, Devetak 2, Bernetič 12, P. Abrami 1, L. Pahor 0, Bressan 15, Calzavara 15, Demartin, Peteani in M. Pahor nv. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so v 7. krogu goriške skupine deželne divizije 2 s 66:54 v mestnem derbiju premagali Goriziano. Tekma je bila izenačena do začetka tretje četrtine, ko so domačini predvsem po zaslugi Gabrijela Zavadlava in Kjella Calzavare izničili zaostanek iz prvega polčasa ter prevzeli pobudo. Pred tem so izkušeni gostje izkoristili lagodno igro Bonettijevih varovancev, ki tekme niso začeli s pravim pristopom.