Dom z zmago proti Athletismu zapečatil prvo mesto v goriški skupini

DEŽELNA DIVIZIJA 2, goriška skupina

Dom – Atheltismo 77:60 (20:22, 44:34, 58:46)

Dom: Salvi 12, D. Abrami 4, Devetta 5, G. Zavadlav 5, Devetak 1, Vidani 16, Bernetič 9, P. Abrami 4, L. Pahor 4, Bressan 15, Calzavara 0, Peteani 2. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so v mestnem derbiju še drugič v letošnji sezoni premagali Athletismo in dejansko zapečatili prvo mesto v goriški skupini deželne divizije 2. Sinočnji dvoboj je bil izenačen le v prvi četrtini, v nadaljevanju pa so rdeči prevzeli pobudo in na koncu slavili s 17 točkami naskoka. Najboljša posameznika v Domovih vrstah sta bila tokrat Vidani s 16 točkami in Bressan s 15.

Do konca rednega dela sezona so na sporedu še trije krogi, že v ponedeljek 20. uri pa bo Dom na domačem parketu vnaprej odigral tekmo predzadnjega kroga proti Romansu.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, tržaška skupina

Cus Trieste – Sokol Franco 35:77 (5:19, 15:44, 27:59)

Sokol: Scrigner 3, Mandić 3, E. Malalan 4, Ferfolja 8, Ušaj 11, Sossi 6, M. Malalan 16, Raseni 12, Lopreiato 2, Gerin 5, Doljak 0, Gutty 7. Trener: A. Albanese.

V 6. krogu povratnega dela tržaške skupine deželne divizije 2 je Sokol Franco v gosteh nadigral Cus in utrdil drugo mesto na lestvici. Kot jasno priča končni izid tekme (35:77), so bili nabrežinski košarkarji gladko boljši od nasprotnikov in so prevladali v vseh elementih igre. Najboljši Sokolov strelec je bil Matej Malalan s 16 točkami.