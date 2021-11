Dom za las ob zmago

Dom – Alba Cormons 67:70 (13:23, 25:36, 49:54)

Dom: Devetak 0 (-, 0:1, -), Abrami 11 (1:2, 5:12, 0:1), Lazić 20 (4:9, 8:11, -), Salvi 11 (1:2, 2:5, 2:4), Zavadlav 5 (2:2, 0:1, 1:4), Mucci 0 (-, -, -), Cej 4 (-, 2:4, -), Borsi 4 (2:4, 1:3, -), Vremec 10 (0:1, 2:5, 2:3), Onseti 2 (-, 1:6, -), Čavdek in Menis nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so bili sinoči zelo blizu prve zmage v letošnji D-ligi. V telovadnici Kulturnega doma je po izenačeni končnici slavila izkušena peterka krminske Albe s 70:67. Na koncu so odločali detajli in natančnost pri prostih metih (Dom 10:20). Domačini so od prve minute lovili goste, tri minute pred zaključkom tekme pa najprej izenačili in nato še povedli s točko naskoka. Razživel se je boj za vsako žogo, Dom pa je imel celo možnost za zmagoviti met. Žal se je trojka Mattie Salvija šest sekund pred koncem odbila od obroča, Alba pa je zmago zapečatila z zadetim prostim metom.