Dom začel drugi del sezone z visokim porazom

Dom – Tricesimo 56:85 (11:22, 19:43, 36:60)

Dom: Demartin 3 (-, -, 1:2), Salvi 4 (2:2, 1:2, 0:2), M. Zavadlav 3 (-, -, 1:3), G. Zavadlav 10 (2:4, 4:9, 0:2), Devetta 14 (0:3, 7:13, 0:2), G. Devetak 6 (2:2, 3:8, -), Humar 2 (-, 1:1, -), D'Amelio 8 (2:3, 3:8, 0:4), Dreas 6 (2:2, 2:4, 0:1), Menis in Količ nv. Trener: Graziani.

Domovi košarkarji so z visokim domačim porazom začeli nastope v drugem delu deželne divizije 1. Goričani, ki nastopajo v bronasti-B skupini za obstanek v ligi so v telovadnici Kulturnega doma klonili proti Tricesimu kar s 56:85. Grazianijevi varovanci so verjetno odigrali najslabšo tekmo v letošnji sezoni. Najbrž so občutili pritisk in so zatajili predvsem v obrambi. Tudi igra v napadu je bila zelo povprečna, saj je Dom v prvem polčasu dosegel vsega le 19 točk. Na drugi strani pa so si gostje že pred glavnim odmorom priigrali 24 točk naskoka, prednost pa so brez nikakršnih težav upravljali do konca tekme.