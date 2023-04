Dom zaključil redni del na 7. mestu

KOŠARKA

D-LIGA

Dom – Ronchi 64:47 (17:10, 36:18, 50:31)

Dom: Cossaro 26 (4:16, 6:13, 0:2), Abrami 7 (4:8, 0:1, 1:2), Lazič 2 (-, 1:6, 0:1), De Martin 0, M. Zavadlav 6 (1:2, 1:2, 1:4), G. Zavadlav 5 (-, 1:4, 1:2), Devetta 8 (-, 4:6, -), Cej 8 (4:5, 2:4, -), Pahor 2 (-, 1:4, 0:1), Menis 0 (0:1, 0:1, 0:2). Trener: Dražen Grbac.

Košarkarji goriškega Doma so v zadnjem krogu rednega dela prvenstva D-lige zanesljivo premagali Ronchi in tako zaključili na končnem 7. mestu (zaradi boljšega količnika v koših z Azzurro, ki ima enako število točk na lestvici). Domovci so vseskozi vodili in si tokrat niso privoščili padcev koncentracije.

PROMOCIJSKA LIGA

Nuova Basket Isonzo – Sokol 64:56 (15:14, 36:32, 48:45)

Sokol: Sossi 4, Grgič 2, Mandić, Furlan 11, E. Malalan 9, Ušaj 14, Zidarič 10, M. Mallan 6, Albanese, Gutty; trener Kapo.Tri točke: Furlan 3, M. Malalan 2, Zidarič 2, Ušaj 1.

Na prvi četrtfinalni tekmi play-offa promocijske lige je Sokol v Pierisu ostal praznih rok.