Dom zapravil zmago

KOŠARKA

D-LIGA

Dom – Interclub Muggia 81:85 (18:18, 37:35, 63:59)

Dom: Cossaro 17 (3:5, 7:11, -), Lazić 16 (4:4, 3:7, 2:2), Miklus nv, Onesti 0 (-, 0:1, -), M. Zavadlav 10 (-, 2:6, 2:5), Devetta 3 (1:1, 1:1, -), Cej 8 (-, 4:7, 0:1), Bodiroža 2 (-, 1:3, 0:1), Pahor nv, Ballandini 20 (8:8, 3:8, 2:5), Salvi 5 (0:2, 1:5, 1:2), Menis nv. Trener: Dražen Grbac.

Košarkarji Doma so v 7. krogu D-lige zapravili lepo priložnost, da bi na lestvici dodali dve novi točki. Tekma v telovadnici goriškega Kulturnega doma je bila vseskozi zelo izenačena, domovci pa so večji del srečanja vodili. Tudi v zadnji četrtini je bil delni izid 69:61 za gostitelje, ki so nato popolnoma popustili v fazi obrambe, kar so gostje iz Milj izkoristili in povedli. V končnici je Salvi zgrešil oba meta za izenačenje in ob zvoku sirene so se zmage veselili gostje.