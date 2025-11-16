VREME
DANES
Nedelja, 16 november 2025
Iskanje
Športna nedelja

Doma Jadran, Kras, Juventina, Soča in Kras Bellariva

Zelo bogata športna nedelja v nogometnih, košarkarskih, odbojkarskih ter namiznoteniških prvenstvih

Jan Grgič |
FJK |
16. nov. 2025 | 9:35
    Doma Jadran, Kras, Juventina, Soča in Kras Bellariva
    Kras Bellariva bo igral danes v Zgoniku (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – Fiume Veneto Bannia

14.30 v Štandrežu: Juventina – Forum Julii

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Štarancanu: Bisiaca Romana – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Bazovici: Zarja – Torre

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trebčah: Primorec – Aris San Polo

14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Villesse

14.30 v Doberdobu: Mladost – Pro-Secco Primorje

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Falconstar Monfalcone

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Olympo Treviso

ŽENSKA D-LIGA

17.00 v Žavljah: Olympia TS – Zalet

18.00 v Zoppoli: Zoppola –Soča Lokanda Devetak ZKB

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Volley Club TS

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

11.00 v Bocnu: Kras – Vallecamonica B; 14.00 Bagnolese – Kras

MOŠKA B1-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Sarmeola

ŽENSKA C-LIGA

10.00 v Sacileju: San Marco Pordenone – Kras

MOŠKA D1-LIGA

10.00 v Zgoniku: Kras – Udine 2000

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: