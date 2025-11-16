Doma Jadran, Kras, Juventina, Soča in Kras Bellariva

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Repnu: Kras Repen – Fiume Veneto Bannia
14.30 v Štandrežu: Juventina – Forum Julii
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Štarancanu: Bisiaca Romana – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Bazovici: Zarja – Torre
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trebčah: Primorec – Aris San Polo
14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Villesse
14.30 v Doberdobu: Mladost – Pro-Secco Primorje
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Falconstar Monfalcone
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Olympo Treviso
ŽENSKA D-LIGA
17.00 v Žavljah: Olympia TS – Zalet
18.00 v Zoppoli: Zoppola –Soča Lokanda Devetak ZKB
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Volley Club TS
NAMIZNI TENIS
ŽENSKA A2-LIGA
11.00 v Bocnu: Kras – Vallecamonica B; 14.00 Bagnolese – Kras
MOŠKA B1-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva – Sarmeola
ŽENSKA C-LIGA
10.00 v Sacileju: San Marco Pordenone – Kras
MOŠKA D1-LIGA
10.00 v Zgoniku: Kras – Udine 2000