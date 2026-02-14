Zmagi Kontovela in Brega v gosteh, spodrsljaj Dom proti Romansu

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Azzurra – Kontovel 54:63 (7:29, 21:43, 42:51)

Kontovel: Terčon 11 (-, 4:8, 1:2), Glavina 0 (-, 0:1, -), Bellettini 2 (-, 1:1, -), Škerl 16 (5:5, 1:6, 3:4), Gulič 0 (-, -, -), S. Regent 5 (1:4, 2:3, 0:1), De Petris 8 (-, 4:7, -), Salvi 0 (-, -, 0:1), Vecchiet 2 (-, 1:2, -), G. Regent 1 (1:2, 0:4, -), Daneu 18 (4:6, 4:9, 2:5), Mattiassich nv. Trener: Peric.

V sedmem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Kontovel v gosteh z izidom 54:63 premagal tržaško Azzurro. Tekma je potekala v Romjanu, saj je športna dvorana na Judovcu v Trstu neuporabna zaradi puščanja vode.

Gostje začeli silovito. Po začetni trojki Azzurre so poskrbeli za neverjetni delni izid 29:0 in si priigrali visoko prednost. Ta je tudi ob koncu prvega polčasa znašala 22 točk (21:43). V drugem polčasu so mladi Tržačani z agresivno obrambo po celem igrišču spravili v velike težave varovance trenerja Perica, ki so izgubili veliko žog. V uvodu zadnje četrtine se je Azzurra približala le na tri točke zaostanka, v nadaljevanju pa so gostje ohranili mirno kri in prišli do zmage. Odločilni koš je dosegel Terčon, ki je minuto pred koncem zadel trojko za + 6. Kontovel je nato zmago zapečatil z uspešno obrambo.

V Kontovelovem taboru so bili zadovoljni z novo zmago, manj pa s prikazano igro, saj so jim košarkarji Azzurre povzročili kar nekaj preglavic. V naslednjem krogu bo Kontovel gostoval vodilno miljsko Venezio Giulio. Tekma bo v soboto, 21. februarja, v športni dvorani na Rouni pri Brščikih.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Asar Romans 62:65 (18:9, 31:22, 50:41)

Dom: Salvi 9, D. Abrami 0, M. Zavadlav 6, G. Zavadlav 7, Verbicaro 2, Bernetič 12, Urdih 5, Bressan 15, Calzavara 6, Visintin 0, Ambrožič nv. Trener: Bonetti.

V šestem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 je Dom na domačem igrišču nerodno klonil proti osmouvrščenemu Romansu. Goričanom je bilo usodno podcenjevanje nasprotnika, zatajili so predvsem v zadnji četrtini.

Cus Trieste – Breg SV Impianti 50:64 (9:17, 20:39, 39:52)

Breg: A. Zeriul 0, D. Smotlak 4, Celin 16, Filipac 2, Basso 2, M. Terčon 6, Gabrić 7, D. Terčon 12, Stopar 0, Gregori 12, M. Zeriul 3, Coretti nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Brega SV Impianti nadaljujejo z uspešnimi nastopi v tržaški skupini deželne divizije 2. Tokrat so v proti tržaškemu Cusu dosegli že tretjo zaporedno zmago in skupno četrto v povratnem delu prvenstva, v katerem so utrpeli le dva poraza. Proti univerzitetnikom so Dolinčani gladko prevladali in z učinkovito skupinsko igro slavili gladko zmago z izidom 50:64.