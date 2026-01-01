Domen Prevc osvojil tudi drugo tekmo novoletne turneje

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (143 in 141 m, 303,1) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch Partenkirchnu. Na drugi tekmi novoletne turneje v Nemčiji je bil za vodilnim v pokalu in turneji drugi Avstrijec Jan Hörl (141 in 131,5 m, 287,7), rojak slednjega Stephan Embacher pa tretji (134 in 141,5 m, 287,1).

Drugi slovenski finalist Anže Lanišek (128,5 in 135 m, 254,9) je bil 12. Po prvi seriji sta izpadla Žak Mogel (122,5 m, 107), ki je končal na 36. mestu, na 38. pa Rok Oblak (124 m, 106,2). Timi Zajc ni nastopil, bil je diskvalificiran še pred prvo serijo.

Domen Prevc tako nadaljuje izjemne predstave in je s šestnajsto zmago v karieri na večni slovenski lestvici prehitel Primoža Peterko. Ta je kot prvi Slovenec osvojil zlatega orla za skupno zmago na turneji štirih skakalnic. Obenem je bil prvi Slovenec v skokih z velikim globusom, oba dosežka je potem ponovil Peter Prevc. Njegov mlajši brat Domen Prevc pa je sedaj v olimpijski zimi povečal vodstvo v seštevku pokala in tudi novoletne turneje.

Novoletna turneja se iz Nemčije seli v Avstrijo, kjer bodo za nedeljsko tekmo v Innsbrucku kvalifikacije v soboto ob 14.30.