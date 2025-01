Domovi košarkarji zmagali osmič zapored, v torek v Krminu

Dom – Pieris 69:64 (11:21, 28:39, 48:50)

Dom: Salvi 0, D. Abrami 17, G. Zavadlav 11, Devetak 0, Vidani 8, Bernetič 10, P. Abrami 11, L. Pahor 2, Bressan 10, Čavdek 0, Makuc in Peteani nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so v zadnjem krogu prvega dela deželne divizije 2 dosegli osmo zaporedno zmago. Na parketu Kulturnega doma so z 69:64 ugnali trdoživo ekipo Pierisa. Še neporaženi Dom je tako utrdil drugo mesto na lestvici goriške skupine, nadoknaditi pa mora še dve zaostali tekmi. Prvo od teh bo odigral že v torek, ko se bo v gosteh pomeril s krminsko Albo.

Varovanci trenerja Gianluce Bonettija so se morali tokrat za zmago pošteno potruditi, saj so bili gostje do tretje četrtine boljši nasprotnik. Pieris je po prvem polčasu vodil že z 11 točkami naskoka. V tretji četrtini so domačini s čvrsto obrambo izničili zaostanek, v zadnjih desetih minutah pa je prišla na dan tehnična premoč domače peterke. Dom je prevzel pobudo na igrišču in na koncu slavil s petimi točkami naskoka.