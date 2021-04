Dončić odločil z neverjetno trojko v zadnji sekundi (video)

Z odločilno Dončićevo trojko v zadnji sekundi so košarkarji Dallasa ponoči v ligi NBA zmagali na gostovanju v Memphisu s 114:113. Zadel je iz neverjetnega položaja, ob dveh igralcih, ki sta ga branila. Našel je prostor za met iz skoka, pri čemer se je tudi delno spotaknil, toda je ujel ravnotežje in dosegel odločilno trojko. Pred tem je s podajo do koša pomagal Kristapsu Porzingisu, nato je dosegel zadnjih šest točk za svojo ekipo.

Po tekmi je Luka Dončić povedal, da je bil tudi sam presenečen, ko je videl, da je šla žoga skozi obroč in da so to najlepši občutki. Sicer pa je bil z 29 točkami spet najbolj učinkovit igralec na tekmi, prispeval je še devet podaj, pet skokov in je ukradel dve žogi.

Dallas je z zmago nad neposrednim tekmecem v boju z končnico zdaj na sedmem mestu na zahodu, po prostem večeru pa bo v domači dvorani gostil ekipo iz New Yorka.

V slovenskem obračunu večera je Denver s 123:106 premagal Miami. Vlatko Čančar je za Denver odigral dobri dve minuti in pol, a je njegova statistika ostala prazna, Goran Dragić pa za ekipo s Floride zaradi zdravstvenih težav ni zaigral.