Dončić po poškodbi že končal redni del sezone

Poškodovani slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe, nategnjene leve zadnje lože, izpustil preostanek rednega dela sezone severnoameriške lige NBA. Končnica NBA se bo začela 18. aprila. Ameriška medijska mreža ESPN pa je poročala, da je Dončić »negotov« tudi glede nastopov v končnici.

V četrtek ponoči po slovenskem času so aktualni prvaki Oklahoma City Thunder nadigrali Los Angeles Lakers s 139:96. Dončić je dosegel le 12 točk, preden se je sredi tretje četrtine prijel za zadnjo stegensko mišico in zapustil igrišče.

Dončiću so »diagnosticirali nategnjeno levo zadnjo ložo druge stopnje in bo odsoten do konca rednega dela sezone,« so v izjavi zapisali Lakers, ki imajo v rednem delu sezone še pet tekem in že nekaj časa zagotovljene izločilne dvoboje.

Nategnjena zadnja stegenska mišica druge stopnje včasih zahteva več tednov okrevanja, je poročala liga NBA. Dončićeva poškodba je hud udarec za Lakers, ki so na tretjem mestu v zahodni konferenci in imajo le eno zmago prednosti ter poraz manj kot četrtouvrščeni Denver Nuggets.

Dončić bo skoraj zagotovo osvojil svoj drugi naslov prvega strelca lige NBA, vendar je v tej sezoni odigral le 64 tekem, kar pomeni, da bo končal eno tekmo pred pragom 65 tekem, da bi bil upravičen do nagrad NBA.

Njegov agent Bill Duffy je izdal izjavo, da se bodo na pravilo pritožili »zaradi izjemnih okoliščin«. Ker je tik pred pragom 65 tekem, bi lahko Dončić teoretično izpodbijal pravilo s sklicevanjem na izredne okoliščine rojstva svoje hčerke v Sloveniji, kar pa ni povsem jasno v pravilnih kolektivne pogodbe.