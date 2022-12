Dončić popeljal Dallas do zmage z zgodovinskim trojnim dvojčkom

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je popeljal Dallas do zmage proti New York Knicks s 126:121, pri čemer je dosegel zgodovinski trojni dvojček. Prvič v karieri je prispeval 60 točk, ob tem je dosegel še 21 skokov in deset podaj. Dončić je postal sploh prvi košarkar v NBA s temi statističnimi podatki. Pred tem je namreč le dvema košarkarjema uspelo preseči mejo 50 točk in 20 skokov ob trojnem dvojčku. To je po podatkih statističnega oddelka ESPN v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo le Wiltu Chamberlainu (dvakrat) in Elginu Baylorju. Hkrati je 23-letni Ljubljančan šele sedmi igralec v vsej zgodovini s 50 točkami in trojnim dvojčkom ter daleč najmlajši s 23 leti in 302 dnevoma. Chamberlain je bil kot doslej najmlajši ob tem dosežku leta 1963 star 26 let in 176 dni.

Obenem je Dončiću in Dallasu uspel tudi izjemen preobrat. Na tekmi so namreč še 33,9 sekunde do konca rednega dela zaostajali za devet točk, nato pa dvoboj izenačili in dobili. V zadnjih 20 letih nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi takšne razlike v tako majhnem časovnem obdobju. Dallas je šesti v zahodni konferenci, zmagal pa je četrtič zapovrstjo ter razmerje zmag in porazov izboljšal na 19-16.

Od slovenskih košarkarjev je ponoči zaigral tudi Vlatko Čančar v dresu Denver Nuggets. Ti so s 113:106 ugnali Sacramento Kings (17-15) in so na vrhu zahoda z razmerjem 22-11. Čančar je ponoči v igro prišel s klopi ter odigral 29:29 minute, v tem času pa dosegel osem točk, štiri skoke in tri podaje. Iz igre je zadel tri od petih metov, od tega dva od treh za tri točke.