Dončić s 44 točkami popeljal Dallas do nove zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu s 144:126 odpravili Los Angeles Clippers, pri čemer je slovenski košarkarski as Luka Dončić prispeval 44 točk, šest podaj in šest skokov.

Za Dallas je to sedma zmaga v letošnji sezoni. Razmerje zmag in porazov 7-2 jih trenutno uvršča na drugo mesto zahodne konference le za lanske zmagovalce lige Denver Nuggets. Petkov večer po lokalnem času je pomenil, da je tekma štela tudi za medsezonski turnir lige, kjer Dallas igra v zahodni skupini B in je zdaj pri eni zmagi in porazu.

Mavericks bodo v nedeljo v New Orleansu začeli serijo štirih gostovanj.