Dončićev Dallas odpravil tudi LeBronove Lakerse

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks v domači dvorani prikazal novo blestečo predstavo, s katero je na realna tla postavil prvega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa in njegove Los Angeles Lakers. Dallas je odpravil slovite goste s 127:125, pri čemer je Dončić prispeval 33 točk, 17 podaj in šest skokov. Tekma je bila ves čas razburljiva, ekipi sta se kar osemkrat izmenjali v vodstvu. Jezerniki so igrali na prvi tekmi, odkar so v soboto osvojili prvi medsezonski turnir lige NBA v Las Vegasu.

To je bila za 24-letnega Slovenca že osma zaporedna tekma v prvenstvu NBA, na kateri je dosegel vsaj 30 točk.

Prvi strelec gostov iz Kalifornije je bil Anthony Davis s 37 točkami, James jih je zbral 33.

Dončić je ostal v igri, čeprav si je med tekmo zvil gleženj ter v fizičnem dvoboju tekmecev zahodne konference utrpel tudi krvavo ustnico.

Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo v domači dvorani gostil še Minnesoto.