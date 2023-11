Dončićev Dallas prvič poražen

Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v pretekli noči z Dallas Mavericks doživel prvi poraz sezone. Teksašani po štirih zaporednih zmagah niso našli pravega recepta za prvake Denver Nuggets, ki so slavili s 125:114. Slovenski as je ob tem dosegel 34 točk, 10 skokov in osem podaj.

Denver je na tekmi, ki je štela tudi kot uvod v takoimenovani pokal NBA, na domačem igrišču v uvodni četrtini prišel do vodstva z dvomestnim številom točk, nato pa ni dovolil, da bi to vodstvo bilo resneje ogroženo.

Srbski center Nikola Jokić je bil s 33 točkami prvi mož napada ekipe iz Kolorada. Najkoristnejši igralec zadnjega finala lige NBA je zadel 14 metov iz 16 poskusov iz igre in dodal še 14 skokov ter devet podaj.

Za Dallas je bil Dončić dve podaji oddaljen od svojega 59. trojnega dvojčka v ligi NBA, a je imel tudi skoraj dvomestno izgubljeno število žog (9). V postavi moštva iz Teksasa je bil po dveh tekmah odsotnosti zaradi bolečin v stopalu znova Kyrie Irving, ki je prispeval 22 točk.

Dallas bo na šesti tekmi letošnje sezone v noči z nedelje na ponedeljek gostil Charlotte Hornets.