Dončićev prvi trojni dvojček za zmago Dallasa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z odlično igro in prvim sezonskim trojnim dvojčkom ponesel Dallas do zmage proti ekipi Houston Rockets s 113:100. Dosegel je 33 točk, 16 skokov in 11 podaj. Na parket se je vrnil po rahli poškobi stegenske mišice.

Zmage se je veselil tudi Goran Dragić, ki je z Miamijem premagal Oklahomo s 118:90. Dosegel je 7 točk in je prispeval sedem podaj. Z Dragićem na parketu si je Miami v vsega 22 minutah priboril razliko 20 točk

Luka Dončić je sinoči med drugim zabeležil tretjo tekmo z vsaj 30 točkami, 15 skoki in 10 podajami pred dopolnjenim 22 letom, pri čemer sta doslej uspela le Magic Johnson leta 1981 in Oscar Robertson leta 1960.