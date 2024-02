Dončićeva čarovnija za zgodovino (video)

Luka Dončić je na sinočnji tekmi v severnoameriški ligi NBA v Madison Square Gardnu, v kateri je Dallas premagal New York Knicks s 122:108, še enkrat postregel z genialno potezo, tokrat z neverjetno podajo.

Gostitelji so Dončića poskusili ustaviti s podvajanjem, a prejeli so pravo lekcijo, piše spletni portal MMC RTV SLO. Dončić ni niti malo trznil, hitro se je obrnil in z osupljivo večmetrsko podajo izza hrbta žogo oddal Dwightu Powllu, ki je bil sam pod košem. Ta je žogo ujel in jo s polaganjem spravil skozi obroč.

Na družbenih omrežjih so številni uporabniki podajo označili za najboljšo v sezoni, marsikdo celo kot najboljšo v zgodovini.