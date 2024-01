Dončićevih 31 točk ni bilo dovolj

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz na domačem parketu proti ekipi Memphis Grizzlies, ki je slavila zmago z izidom 120:103. Slovenski as pri domačem Dallasu Luka Dončić je odigral 36 minut in v tem času na parketu dosegel 31 točk, v statistiko pa je vpisal še šest skokov, šest podaj in tri ukradene žoge.

Memphis je zelo omejil Dončića, ki je zgrešil šest metov za tri točke (2-8). V prvem polčasu je za kratek čas zapustil igro, potem ko je padel po tleh zaradi hudega prekrška. Po nekaj časa v slačilnici se je vrnil zadnjih sedem minut prvega polčasa. Nato je vstopal in izstopal iz igre zaradi težav z gležnjem. Pozno v tretji četrtini je spet zapustil igro in se znova umaknil v slačilnico, preden se je vrnil na klop.

Dallas naslednja tekma čaka v petek, ko bodo v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času gostili New York Knicks. Dončićeva ekipa je je zdaj na sedmem mestu zahodne konference.