Dončićevih 31 točk ni bilo dovolj

Košarkarji Dallasa so doživeli drugi poraz v severnoameriški ligi NBA. Po Denverju so v domači areni klonili proti Torontu s 116:127, pri čemer je slovenski košarkarski as Luka Dončić prispeval 31 točk, osem podaj, sedem skokov in štiri ukradene žoge. Drugi najboljši strelec med Dončićevimi soigralci je bil Kyrie Irving z 22 točkami.

Dallas, ki je na dosedanjih tekmah dosegel šest zmag in doživel dva poraza, bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko bo v domačem American Airlines Centru gostil Los Angeles Clippers (3-4). Kalifornijska zasedba je danes klonila v Brooklynu s 93:100, prvo tekmo zanjo pa je odigral James Harden.