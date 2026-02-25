»V nedeljo so bili boljši od nas«

Prati tudi drugič ni uspelo, da bi osvojila pokal v A2-ligi. Na domačem igrišču je morala tokrat priznati premoč Pinetu. Po porazu smo se pogovorili s števerjanskim odbojkarjem Jernejem Terpinom, ki je že tretjo sezono med protagonisti pordenonske ekipe. Beseda je tekla o nedeljskem porazu, pa tudi o tem, kaj jih kot trenutno vodilno ekipo čaka do konca sezone in o superpokalu Superlege, ki se bo konec tedna odigran v Trstu.

»Smo nekoliko demoralizirani, ker smo izgubili tako letos kot lani. Nasprotniki so igrali res dobro. Znova sem si ogledal tekmo in oni so igrali odlično v vseh fazah igre: na servisu, sprejemu, protinapadu, bloku in obrambi ...«

Torej je bila zasluga predvsem njihova.

Govori se o tem, kaj bi lahko mi spremenili, da je bila krivda naša, mislim pa, da je resnica nekje vmes. Gotovo bi lahko naredili kaj več, a je bila zmaga tudi njihova velika zasluga. Če pogledamo na sezono in samo lestvico, smo mogoče mi boljši in bolj konstantni, ker smo odigrali več boljših tekem kot oni. Če pa pogledamo samo nedeljsko tekmo, so bili boljši od nas.

Se je po dveh dneh nekoliko poleglo razočaranje?

Ni lahko spet začeti trenirati. Začeli smo danes (včeraj op. a.) zjutraj z utežmi. Po zmagi se je veliko lažje vrniti v telovadnico in začeti trenirati, medtem ko je tako težje. Tudi zato pravijo, da zmagati pomaga zmagati; treniraš boljše, si bolj sproščen. Poraz pa vsekakor ne izbriše tega, kar smo dobrega naredili v sezoni, smo vseeno prvi in imamo šest točk prednosti na lestvici, ravno pred Pinetom, proti kateremu bomo med drugim igrali znova v soboto ...

Do konca prvenstva je še sedem tekem, kakorkoli boste imeli dobro izhodišče v play-offu. Kako naprej?

Dobro bi bilo, da bi obdržali veliko prednost in bi tako imeli čas, da se pripravimo na play-off. Zdaj imamo šest točk prednosti, če zmagamo v soboto, jih bomo imeli devet, to pomeni tri tekme prednosti. Če bi redni del prvenstva osvojili kakšen teden prej, bi imeli čas, da se pripravimo na končnico, tudi z utežmi in kakšnim skokom več v telovadnici, ker nedeljski rezultati ne bi bil pomemben. Potem pa bi morali biti čim bolj v formi v play-offu, ker na koncu zmaga ekipa, ki je takrat v formi, kot lani Cuneo, ki je bil po rednem delu četrti.