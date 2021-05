Drevi superpokal s Persoglio, Terpinom in Umkom

Drevi bodo v Tarantu oddali še zadnjo odbojkarsko lovoriko A2-lige, superpokal, ki bo vnovič slovensko obarvan. Zanj se bosta borili zmagovalka prvenstva Prisma Taranto in zmagovalec pokala Agnelli Tipesse Bergamo. Nasproti si bodo torej stali član Taranta Štmavrc Sandi Persoglia ter Števejanec Jernej Terpin in Tržačan David Umek, ki igrata pri Bergamu. Tekma, ki jo bodo v živo ob 20.30 predvajali tudi na kanalu RaiSport, bo za Taranto predvsem pika na i v sezoni napredovanja v superligo, za Bergamo pa bo priložnost, da se oddolži za poraz v četrtfinalu play-offa.

Pred tekmo smo poklicali Sandija Persoglio. Nekdanji igralec Olympie, 200 cm visoki bloker, letos ni dobil veliko priložnosti, je pa bil celo sezono pomemben del uspešne zgodbe kluba v Tarantu.

Prejmite najprej čestitke ob napredovanju, pred koncem pa vas čaka še zadnji napor. Kako pričakujete superpokal?

Ne bo lahko. Bergamo že dalj časa trenira, mi pa smo se nasprotno po zmagi v finalu play-offa sprostili in šele v zadnjih dneh poprijeli resneje na treningih.

Lovorike pa si seveda želite?

Seveda. Dokazati želimo, da smo si napredovanje zaslužili, četudi je bil Bergamo ves redni del boljši.

Pred sezono ste napovedali, da si v sezoni v ekipi z mnogimi izkušenimi igralci želite predvsem napredka. Se je ta zgodil, četudi niste veliko igrali?

Napredoval sem, veliko, čeprav nisem igral. Predvsem pa sem dozorel. Ritem treningov je bil vedno zelo visok. To je pomagalo.

Boste še naprej del te zgodbe?

Ne vem. O tem bom razmišljal od jutri dalje. Rad pa bi ostal na jugu Italije.

Kako so pa doma spremljali uspeh?

Mnogi so gledali tekmo, moji prijatelji so z bratom bili pri nas doma. Res mnogi pa so mi tudi čestitali.

Ali ste tudi spremljali nastope Olympie, kjer igra brat Martin?

Seveda. Včeraj tudi. Svojim bivšim soigralcem zaželim čim več.