Dvolična igra in poraz Doma v Majanu

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Majanese – Dom 81:70 (25:9, 49:23, 69:51)

Dom: Abrami 4 (2:2, 1:4, 0:2), M. Zavadlav 0 (-, 0:1, 0:1), G. Zavadlav 0 (-, 0:2, -), Devetta 17 (2:8, 6:11, 1:2), Devetak 4 (-, 2:4, -), Blazica 0 (-, 0:1, -), D'Amelio 13 (5:12, 1:4, 2:7), Ballandini 30 (9:9, 3:4, 5:11), Salvi 2 (0:1, 1:2, -), Demartin nv. Trener: Graziani.

Košarkarji goriškega Doma so v 7. krogu deželne divizije 1 utrpeli peti letošnji poraz. Tokrat so na gostovanju klonili proti Majaneseju z 81:70. Nastop Grazianijevih varovancev je bil dvoličen: slab prvi polčas in dober drugi. V prvih dvajsetih minutah so Abrami in soigralci slabo branili in domačinom dopustili kar 49 točk, v napadu pa so bili povsem neučinkoviti. Stanje na igrišču pa se je v drugi polovici spremenilo. Z odločnejšo obrambo in bolj premišljeno igro v napadu je Dom začel nižati zaostanek. Na krilih razigranih Ballandinija (na koncu 30 točk) in Devette (17) so se gostje v zadnji četrtini približali le na 9 točk zaostanka, več pa niso zmogli predvsem zaradi prevelikega števila zgrešenih prostih metov (skupno 18:32).

Santos – Bor Radenska preložena

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Cus – Breg SV Impianti