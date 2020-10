»El pibe de oro« praznuje 60 let

Ko je Maradona igral pri Napoliju, je ekipa dvakrat osvojila najvišjo lovoriko v italijanskem prvenstvu, kar jim po odhodu Argentinca nikoli več ni uspelo. Maradona, ki se ga je prijel vzdevek »El pibe de oro«, zlati deček, je Napoli popeljal tudi do zmage pokala Uefa. Leta 1986 je z argentinsko izbrano enajsterico zmagal na svetovnem prvenstvu v Mehiki. Na četrtfinalni tekmi proti Angliji, v kateri je Argentina zmagala, je Maradona zagrešil znameniti greh – »la mano de Dios«, t. i. božja roka, ko si je nogometaš z roko pomagal, da je žoga našla pot do gola. »Sanjam, da bi Angležem z roko zabil še en gol,« je pred dnevi na vprašanje o tem, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril Maradona.

Legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona danes praznuje 60 let. Po mnenju mnogih – tako v Buenos Airesu, kjer se je rodil in še danes živi, kot v Neaplju, kjer je več let igral, pa tudi drugje, je Maradona najboljši nogometaš vseh časov. S to oceno se sicer ne vsi strinjajo, med temi je veliko takih, ki so tega mnenja zaradi Maradonovih ekscesov (droge mu niso tuje) in marsikdaj kontroverznega obnašanja. Kljub temu ni mogoče zanikati neizmerne priljubljenosti tega športnika: predvsem v Argentini ga nekateri častijo skoraj po božje – ustanovili so celo cerkev, ki nosi njegovo ime, Iglesia Maradoniana.

Glede tega, kdo je najboljši nogometaš 20. stoletja, sta se Maradona in Brazilec Pelé, ki je pred tednom dni praznoval 80 let, pred 20 leti sporekla. Takrat se je sicer zadržani Pelé na očitno ne ravno skromne besede Argentinca odzval rekoč: »Preden se želi primerjati z mano, mora premagati še Zica, Socratesa, Rivelina, Tostaa in še nekatere druge.« Spor sta zgladila šele 5 let kasneje in napovedala, da bosta v bodoče sodelovala in skušala delovati v korist ljudi

Za konec še zanimivost: za Diega Armanda Maradono je bil najboljši nogometaš Tomás Felipe Carlovich, znan z vzdevkom El Trinche. Bil je sin hrvaškega priseljenca v Argentino. Maradona in Trinche sta se letos februarja srečala v Rosariu. Objela sta se in Maradona je Carlovichu dalj časa govoril na uho. Nato mu je podpisal majčko in rekel: »Trinche, bil si boljši od mene.« Na kar je Carlovich, ki je slovel po tem, da ni rad podajal žoge, odvrnil: »Edino, kar lahko rečem, je: Diego, bil si najsijajnejša stvar, kar sem jih videl. Zdaj lahko v miru odidem.« Carlovich je 8. maja letos umrl v nesrečnih okoliščinah, ko so mu hoteli ukrasti kolo.