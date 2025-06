Etapna zmaga in skupno vodstvo za Švicarja Fabia Christena

Švicar Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino (162,7 km) je bil sicer drugi po sprintu sedmerice, a je vodstvo tekmovanja zaradi nešportne poteze na šesto mesto prestavilo Portugalca Ruija Oliveiro (UAE Team Emirates-XRG). Od Slovencev se je izkazal petouvrščeni Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

Christen je tako v sredo v prvi kot danes v drugi etapi pridno zbiral bonifikacijske sekunde na vmesnih ciljih in sprva tudi po drugem mestu v etapi prevzel skupno vodstvo, čeprav se je v sprintu nekoliko hudoval nad današnjim zmagovalcem. Kasneje so komisarji in soba za Var, ki jo imajo prvič tudi na dirki po Sloveniji, zmago zaradi domnevno namernega odrivanja prisodili Švicarju. Ta je slavil drugič v karieri in prevzel skupno vodstvo. Drugo mesto je v sprintu tako zasedel Norvežan Anders Johannessen (Uno-X Mobility), tretje pa Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), sicer nekdanji zmagovalec Gira (2020).

V skupnem seštevku ima Christen 16 sekund naskoka pred Johannessenom in 21 pred Geoghegan Hartom. Na visoko šesto mesto z zaostankom 25 sekund se je povzpel šele 19-letni Omrzel. Večja skupina je za najboljšimi namreč zaostala 53 sekund.

Jutri bo na sporedu tretja etapa od Majšperka do Ormoža (172 km). Gre za razgibano traso, ki predvsem v zadnjih 30 kilometrih ponuja zahtevnejši teren v boju za etapno zmago. Karavana bo za dobrih 10 kilometrov zavila tudi na Hrvaško.