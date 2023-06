Eva Fučka slovenska prvakinja

Tržaška Slovenka Eva Fučka se je konec tedna v Senovem pri Krškem okitila s slovenskim državnim naslovom v strelski disciplini IPSC. 34-letna Openka je tekmovala v starostni skupini Lady v kategoriji production optic, to se pravi s pištolo z optičnim merilnikom. Strelska disciplina IPSC sicer ni olimpijska, spada pa v panogo športnega strelstva. Državno prvenstvo je potekalo pod okriljem Slovenske zveze za praktično strelstvo. »Sama sem kot športni rekvizit izbrala pištolo. Lahko pa bi tekmovala tudi s šibro ali puško. Tudi pri pištoli pa obstajajo podkategorije, saj se lahko izbira med klasično in revolverjem,« je dejala Eva Fučka, ki na Opčinah upravlja trgovino z orožjem.

»Tekmovati sem začela lani. A streljam že nekaj časa in že nekaj časa imam tudi orožni list za športno streljanje. Obstaja še orožni list za lov in orožni list za obrambo,« je obrazložila Fučka in dodala, kako poteka IPSC strelsko tekmovanje : »Sodnik tekmovalcem najprej predstavi progo (začetni položaj, število in vrsto tarč, varnostne omejitve, število zahtevanih zadetkov in ostale podatke) in dovoli tekmovalcem ogled proge in nekaj minut priprave. Tekmovalec se pripravi po navodilih in zahtevah proge (napolni pištolo/revolver, jo pazljivo vstavi v tok in se postavi v zahtevani začetni položaj). S progo opravi, ko je izstreljen zadnji naboj, varno izprazne orožje in ga previdno vstavi v tok. Sodnik neposredno spremlja tekmovalca, njegove premike in ravnanja ter na koncu zabeleži porabljen čas na progi, sledi ocenitev tarč, zapis v točkovalni list in podpis sodnika in tekmovalca. S tem je tekmovalec zaključil progo in pridobil ustrezno število točk. Tekmovalec strelja na tarče izredno hitro, spreminja položaje streljanja, zamenja nabojnike, vendar natančni zadetki v papirnatih tarčah, postavljenih na različnih razdaljah in značilni kovinski zvoki podrtih kovinskih plošč dokazujejo, da je tekmovalec natančen in hiter. Za dobro uvrstitev je čas, ki ga tekmovalec porabi za doseganje zahtevanega števila zadetkov enako pomemben kot seštevek teh zadetkov na tarčah, kar jamči, da je ta šport veliko bolj dinamičen od klasičnih strelskih disciplin.«

