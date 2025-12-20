VREME
DANES
Sobota, 20 december 2025
Iskanje
Športna sobota

Športna sobota: košarkarji Jadrana in odbojkarji Soče SloVolley v gosteh

Danes popoldne v nogometni elitni ligi tekmi Kras Repen – Chions in Tamai – Juventina, v promocijski ligi pa Teor – Sistiana Sesljan

Spletno uredništvo |
FJK |
20. dec. 2025 | 11:38
    Športna sobota: košarkarji Jadrana in odbojkarji Soče SloVolley v gosteh
    Nogometaši Krasa Repen so v nedeljskem derbiju v gosteh premagali Juventino (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – Chions

14.30 v Tamaiu: Tamai – Juventina

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v Teorju: Teor – Sistiana Sesljan

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Reggio Emilii: Reggio Emilia – Jadran

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Humus Sacile

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

19.00 v Trevisu: Volley Treviso – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA D-LIGA

20.30 v Seveglianu: Sporting Club – Soča Lok. Devetak ZKB

20.30 v Latisani: Latisana – Zalet

1. ŽENSKA DIVIZIJA

17.30 v Repnu: Zalet – Azzurra Terra

20.30 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Pieris

1. MOŠKA DIVIZIJA

16.00 v Štandrežu: SloVolley Val Goriziana – Altura

NAMIZNI TENIS

B1-LIGA

15.15 v Parmi: San Polo – Kras Bellariva

C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Latisana

C2-LIGA

18.30 v Ogleju: Fiumicello Aquileia – Kras

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: