Evenepoel v rožnati majici, Roglič zaostal

Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Italiji. V vožnji na čas od Fossacesie Marine do Ortone (19,6 km) je ugnal Italijana Filippa Ganno (Ineos Grenadiers) in Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates). Edini Slovenec na dirki Primož Roglič (Jumbo-Visma) je za zmagovalcem zaostal 43 sekund in zasedel šesto mesto. Pred Rogličem sta končala še Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) z zaostankom 40 sekund in Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ) z enakim časom kot slovenski as. Jutri bo na sporedu druga, sprinterska etapa od Terama do San Salva (202 km).