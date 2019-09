Francija utišala ZDA, v polfinale tudi Avstralija

Francija in Avstralija sta zadnji polfinalistki košarkarskega svetovnega prvenstva na Kitajskem. Za pravo presenečenje so poskrbeli Francozi, ki so premagali sicer drugorazredno armado ZDA z 89:79 in se tako uvrstili v polfinale, v katerem se bodo v petek ob 14. uri pomerili z Argentinci. Francija je tako prekinila niz 58 zaporednih zmag ZDA na mednarodnih tekmovanjih z igralci iz lige NBA. Američani so pred tem zadnjič izgubili leta 2006 v polfinalu svetovnega prvenstva proti Grčiji. Najboljša francoska strelca sta bila Evan Fournier (22 točk, štiri podaje in trije skoki) in Rudy Gobert (21 točk, 16 odbitih žog in dve podaji), čast ZDA pa je poskušal rešiti le Gobertov soigralec pri moštvu Utah Jazz Donovan Mitchell (29 točk, šest skokov in štiri podaje).

V polfinale s Španijo pa se je uvrstila Avstralija, potem ko je z 82:70 premagala Češko, eno izmed največjih presenečenj letošnjega tekmovanja. Avstralci so odpor Čehov strli med tretjo in četrto četrtino, čeprav gre češki izbrani vrsti pohvala, saj ni nikoli popustila. Za zmagovalce je Patty Mills prispeval 24 točk, šest podaj in štiri skoke, najboljši strelec poražencev je bil Patrick Auda z 21 točkami, blestel pa je Tomaš Satoransky s 13 točkami, 13 podajami in 9 skoki.

Prvi polfinale bo v petek, 13. septembra, ob 10. uri med Španijo in Avstralijo, drugi pa ob 14. uri med Argentino in Francijo. Tekma za tretje mesto bo v nedeljo, 15. septembra, ob 10. uri, finale pa ob 14. uri.

Naj še omenimo, da je pred začetkom tekmovanja marsikdo napovedoval, da se bosta v finalu spopadli reprezentanci ZDA in Srbije. Do tega dvoboja bo res prišlo, a se bodo izbrani vrsti med seboj pomerili jutri ob 13.00 le za končno razvrstitev med petim in osmim mestom. Ravno tako jutri, ob 15. uri, se bo Češka pomerila s Poljsko.