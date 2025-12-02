VREME
Športel o moški odbojki, Soči in SloVolleyju ...

Gosta v koprskem studiu trenerja Luciano Battisti in Ambrož Peterlin

Spletno uredništvo |
Koper |
2. dec. 2025 | 0:35
    Športel o moški odbojki, Soči in SloVolleyju ...
    Luciano Battisti (levo) in Ambrož Peterlin
V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Soče SloVolleyja ZKB Lokanda Devetak, ki letos nastopa v zahtevni državni B-ligi, Luciana Battistija in trenerja SloVolleyja ZKB (C-liga) Ambroža Peterlina. Po video povezavi se je v oddajo vključil tudi trener Jadranove članske ekipe Matija Jogan, ki je spregovoril o dosedanjem poteku meddeželne B-lige. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi Krasovih nogometašev v elitni ligi in Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Sacilejem. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Nikolaj Persi.

