Gaja ima državna prvaka

Nastja Ferluga in Goran Polojaz, zastavonoši orientacijske sekcije pri Športnem združenju Gaja, sta sezono začela na najboljši možni način. Na državnem prvenstvu na srednje proge v kraju Entracque v Piemontu sta se prebila na sam vrh in vknjižila že prvi državni naslov. Najboljša na srednji progi sta bila oba že leta 2020in 2021.

Nastja Ferluga se je v konkurenčni skupini osemnajstletnic (W18) odločno podala na progo, kljub rahli napaki je v teku uspela nadoknaditi zamujeno in na cilj pritekla več kot minuto pred prvo zasledovalko:»Res me veseli, saj naslova nisem pričakovala. Konkurenca je huda, mlajše tekmice so zelo konkurenčne,« je povedala Ferluga.

Goran Polojaz pa je kljub prestopu v kategorijo M20 dokazal, da na daljših progah nima konkurence. Četudi je zaradi napake izgubil minuto, je uspel s tekom nadoknaditi zamujeno in zmagati. »Zmaga in naslov prvaka me seveda zelo veselita, manj pa sem zadovoljen s svojim nastopom. Če bi tekmoval na mednarodni ravni, bi me taka napaka zagotovo stala visoke uvrstitve. Na tehnični progi sem naposled izkoristil svojo premoč v teku,« je povedal maturant na biotehniški smeri zavoda Štefan, ki bo maja dopolnil 19 let.