V jadralnem olimpijskem razredu 49er FX so danes na morju pred Marseillom opravili uvodne tri plove. Po prvem dnevu sta »azzurri« Jana Germani in Giorgia Bertuzzi na skupnem 12. mestu. Na prvem plovu sta bili 12., nato sta osvojili dve 9. mesti. Na lestvici vodita Nizozemki van Aanholt in Duetz. Drugi sta Francozinji Steyaert in Picon, tretji pa Nemki Bergmann ter Wille. Jutri bodo na sporedu trije plovi.