Gladek poraz Kontovela proti drugouvrščenemu Cordenonsu

Kontovel – Cordenons 58:78 (18:15, 33:43, 44:64)

Kontovel: Terčon 7 (-, 2:3, 1:2), N. Daneu 5 (-, 1:3, 1:2), Škerl 16 (2:3, 4:8, 2:7), Pro 8 (6:8, 1:5, -), Mattiassich 0 (0:2, 0:5, 0:1), Persi 2 (-, 1:5, -), G. Regent 6 (4:4, 1:7, -), Scocchi 14 (1:2, 2:6, 3:6), S. Regent, A. Daneu, Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

V tekmi 17. kroga košarkarske C-lige je Kontovel utrpel visok poraz proti drugouvrščenemu Cordenonsu. Končni izid dvoboja v telovadnici na Opčinah je bil 58:78 v korist kakovostnejše furlanske peterke.

V prvi četrtini so Kontovelovi košarkarji zaigrali zelo borbeno in dobro kljubovali agresivni obrambi gostov. V drugi pa je Cordenons še dodatno dvignil ritem v obrambi in pobegnil na + 10 (33:43 ob polčasu). Kontovel v napadu ni bil več tako učinkovit kot na začetku tekme, tako da je Cordenons v tretji četrtini prednost podvojil in dejansko zapečatil zmago. Škerl in soigralci so se šest minut pred koncem približali na 10 točk zaostanka, v končnici pa so jim dokončno pošle moči. Poznalo se je, da je Kontovel igral v okrnjeni postavi, saj sta celo tekmo na klopi presedela kapetan Simon Regent in prvi strelec Aleksander Daneu.