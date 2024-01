Glavni cilj Rogličeva zmaga na Touru

Kolesarska ekipa Bora Hansgrohe, katere član je po novem tudi slovenski as Primož Roglič, je danes na pripravljalnem taboru na Majorki predstavila ekipo in njene cilje za sezono 2024. V njej bo vse podrejeno Rogličevem napadu na skupno zmago na Touru, ekipa nima nobenih drugih večjih želja, zaenkrat resno razmišlja le o juliju v Franciji.

Tour je njihov glavni cilj in bodo na njega šli z enim kapetanom, to bo seveda Primož Roglič, je povedal športni direktor ekipe Rolf Aldag. Dirkali bodo le na skupni seštevek, ker ne bodo imeli sprinterja, je dodal. V hribih pa mu boo pomagali Jai Hindley, Aleksander Vlasov in Matteo Sobrero, če se bosta opomogla po Giru pa tudi Lennard Kämna in Daniel Martinez. Glavni zaščitnik pa mu bo ali Nico Denz ali Danny van Poppel.

Od 1. maja bo ekipa za Tour skupaj na pripravah in na vseh dirkah, na kateri bo tudi gradila ekipni duh za napad na Tadeja Pogačarja in Jonasa Vindegaarda. Potrdil pa je tudi, da bo njihov kapetan na Giru najboljši nemški kolesar Lennard Kämna. Ta bo s svojimi pomočniki sezono začel na dirki Tirreno Adriatico, medtem ko Aldag za preostali del ekipe še ne more napovedati, katera bo njihova prva dirka, je še povedal Aldag.

Zmaga na Touru je želja, ni pa obsesija, je dejal Roglič, slovenski as, ki bo sezono začel marca, a še ni točno določeno, na kateri dirki. Najbrž bo prvič uradno tekmoval na dirki Pariz-Nica, pred Tourom pa naj bi po neuradnih podatkih dirkal le še na dirkah po Baskiji in po Dofineji.