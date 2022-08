S kratkim stavkom v angleščini »He is back!« in objavo njegove slike je Košarkarska zveza Slovenije potrdila vrnitev Gorana Dragića v slovensko reprezentanco. Sprejel je torej zelo pričakovano odločitev in bo nastopil na bližnjem evropskem prvenstvu.

O vrnitvi Gorana Dragića v reprezentančni dres je bil prepričan tudi nekdanji selektor Slovenije Rado Trifunović v današnjem intervjuju za Primorski dnevnik.