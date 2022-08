»Slovenija zelo kakovostna tudi brez Gorana Dragića, verjamem pa, da bo igral na EuroBasketu «

Bliža se vrhunec letošnje košarkarske sezone, evropsko prvenstvo, na katerem bo naslov najboljše na stari celini branila Slovenija. Slovenski reprezentanti, za zdaj še v nepopolni zasedbi (brez igralcev lige NBA Luke Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja, Mike Tobey pa se je pridružil včeraj), se že drugi teden mudijo na pripravah. Trenutno so v Celju, kjer so sinoči odigrali pripravljalno tekmo proti Nizozemski. Motivacija je velika, prav tako želja po ponovitvi slovenske košarkarske pravljice iz leta 2017. O prihajajočem EuroBasketu smo se pogovorili z nekdanjim slovenskim selektorjem Radom Trifunovićem, ki se je pred petimi leti v vlogi pomočnika Igorja Kokoškova v Istanbulu prav tako okitil z zlato kolajno.

Kako se danes spominjate tistega izjemnega uspeha, ki ste ga kot član strokovnega štaba slovenske reprezentance dosegli na EuroBasketu 2017?

Od takrat je minilo že pet let, če pa pomislim na tiste izjemne trenutke, se mi zdi, da se je to zgodilo včeraj. O tem sicer ne razmišljam ravno vsak dan, spomini pa so še zelo sveži. V prvem letu sem skoraj vsak dan imel v mislih zmago na EP, nato pa vedno manj. Ko pa pridejo na dan spomini, je to nekaj enkratnega.

V ponedeljek je mednarodna košarkarska zveza Fiba postavila Slovenijo kot glavno favoritko za zmago na letošnjem EuroBasketu. Mislite, da lahko slovenski košarkarji ponovijo uspeh izpred petih let?

Seveda, da lahko. Slovenija ima zelo močno ekipo. Luka Dončić je še boljši kot je bil leta 2017, bolj izkušen je in še bolj izstopa. Zraven bo po vsej verjetnosti tudi Goran Dragić, vsaj jaz tako mislim. Mike Tobey je za ekipo dodana vrednost, saj lahko igra tako na centru kot nekoliko bolj stran od koša. Tu so še Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Edo Murić, ekipa bo močnejša še za Zorana Dragića, ki ga pred petimi leti ni bilo zraven. Vsi imajo še pet let več izkušenj, a so še vedno v vrhunski športni formi. Skratka ima Slovenija zelo močno ekipo, ki lahko ubrani naslov.

Omenili ste že Gorana Dragića, ki je po nepričakovanem povratku v reprezentanco dokazal, da je lahko še kako koristen za ekipo. Za zdaj sicer še ni sporočil, ali bo zraven na EP, kaj pa bo na koncu vplivalo za njegovo odločitev?

Vsi srčno upamo, da bo »Gogi« zraven na EP. Verjetno bo, saj sem videl, kako je na teh zadnjih tekmah užival na igrišču. Še vedno je sposoben igrati na zelo visoki ravni, tako da bi znal še kako pomagati ekipi. Lepo ga je bilo gledati in lahko smo mu le hvaležni, da je spet zraven. Kaj ga bo na koncu prepričalo, pa ne morem vedeti. Vidi pa se, da uživa. Pa še ta sprejem, ki ga je doživel v Stožicah na tekmi proti Hrvaški, ga je gotovo ponesel. Tega igralci ne pozabijo kar tako zlahka.

Kako pa na samo igro Slovenije vpliva Goranova prisotnost na igrišču?

Gotovo vpliva pozitivno. Ta reprezentanca pa je zelo kakovostna tudi brez Gorana. Glavno vlogo ima seveda Luka, ki nase privlači vso pozornost nasprotnikove obrambe, kar lahko izkoristijo ostali soigralci. Če k njemu dodamo še Gorana, pa pridobi ekipa še enega nevarnega igralca. Dragić sicer ni več sposoben prebiti na igrišču toliko minut, kot jih lahko Dončić in ostali, še vedno pa lahko tudi ob manjši minutaži prispeva svoj delež. Ob tem pa je med vsemi najbolj izkušen in je vešč igranja na velikih tekmovanjih.

Slovenska postava se ne razlikuje veliko od tiste izpred petih let, so pa vsi fantje veliko bolj izkušeni, kot ste sami podčrtali. Je lahko ravno ta izkušenost eno glavnih orožij Slovenije na letošnjem EuroBasketu?

Izkušenost je lahko velika prednost za Slovenijo. Ob tem pa fantje po uspehu leta 2017 zdaj vedo, kako se zmaguje. Vedo, kaj je potrebno narediti, da dosežejo cilj. Recepta za ponovno zmago na EP sicer ni, a vse te izkušnje lahko naredijo razliko. Večkrat vidimo močne reprezentance, ki pa niso vajene zmagovati in zato ne znajo priti do konca. Naši pa so to že dali skozi.

V nasprotju z letom 2017 bo letos Slovenija glavni favorit na EP, kar lahko prinaša dodaten pritisk. Kako lahko to vpliva na sam potek tekmovanja?

Zdaj bodo Slovenijo vsi hoteli premagati. V vsakem športu si želiš premagati favorita, to je dejstvo. Slovenijo čakajo težke tekme, mislim pa, da bodo fantje znali brez težav premostiti ta pritisk.