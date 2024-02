Goran Kocman o D-ligi, mladinskem sektorju, Žilah, pa tudi o ... belih in rdečih

Avgusta letos bo minilo dvajset let, odkar se je danes 53-letni podjetnik Goran Kocman pridružil NK Kras iz Repna. Najprej kot športni direktor, nato pa je za krmilom društva zamenjal dolgoletnega predsednika Domenica Centroneja. Kras, ki je pred tem desetletja igral med 2. in 3. amatersko ligo, se je v zadnjih dvajsetih letih razvil v močan deželni klub, ki je trikrat tudi okusil igranje v zahtevni državni D-ligi.

Predsednik Kocman, na kaj ste najbolj ponosni ...

V dveh desetletjih smo ime Krasa in slovenskega športa v Italiji ponesli globoko na Apeninski polotok. Po naši zaslugi je marsikdo izvedel, da živimo Slovenci na tem koščku zemlje. O nas so precej pisali tudi državni mediji in pred derbijem s Triestino je tudi televizijska hiša Sky pripravila lepo reportažo o Trstu, Krasu in Repnu. Ponosen sem, da smo trikrat napredovali v D-ligo (prvič leta 2010). Žal pa mi je, da te lige nismo obdržali. D-liga je še naprej naša bolj ali manj skrita želja, čeprav moramo najprej napredovati v elitno ligo.

NK Kras Repen trenutno upravlja dva športna centra, občinsko igrišče Darka Škabarja v Repnu in nogometna igrišča Kras Arena na Opčinah. Koliko je to (ne samo finančno) zahtevno?

Preveč. Strukturi sta veliki in konkretno nismo deležni nobene finančne pomoči, ne s strani Občine Repentabor, pa niti od deželne nogometne zveze FIGC, ki je skupaj s CONI-jem lastnik openskega igrišča. Na Opčinah, poleg vseh stroškov (elektrika, voda, kurilno olje, stroški za igrišče in tako dalje), plačujemo še najemnino deželni nogometni zvezi. Čisto navadno amatersko društvo, ki nima finančno močnega pokrovitelja (pri Krasu je podjetje Koimpex op. av.), takega središča ne uspe upravljati. Že samo upravljanje repenskega igrišča je zelo zahtevno. Nova športna reforma je še dodatno zakomplicirala dejavnost in prepričan sem, da bo letos ali najkasneje drugo leto marsikatero društvo prekinilo delovanje.

