Goriška košarkarica Anna Turel od naslednje sezone v Veroni

Goriška košarkarica Anna Turel je pred začetkom naslednje sezone A2-lige zamenjala klub. Iz videmskega Women Apu Delser se 20-letna branilka seli v klub Alpo Basket, ki je doma le nekaj kilometrov stran od Verone. Turel ostaja tako v A2-ligi in še naprej v klubu z vrha lestvice severne skupine. Alpo Basket je v minuli sezoni končal redni del prvenstva na 5. mestu, nato pa izpadel v prvem krogu končnice za napredovanje. Videmski Delser pa je bil lani celo blizu skoka v A1-ligo: redni del prvenstva je sklenil na 2. mestu, v končnici pa šele v finalu klonil proti Cremi. Žal ekipi v ključnem delu sezone Turel ni mogla pomagati, saj si je 9. aprila na tekmi 24. kroga pretrgala prednjo križno vez desnega kolena. Mesec dni kasneje je v Palmanovi prestala operacijo in takoj začela rehabilitacijo, tako da naj bi se mlada Goričanka na igrišče vrnila decembra.

»Rehabilitacija po poškodbi poteka dobro. Od samega začetka sem skušala biti čim bolj pozitivna, čeprav gre za prvo resno poškodbo v moji karieri in bom še kar nekaj časa odstona z igrišč. Tudi rehabilitacije, ki jo opravljam v Vidmu, sem se lotila z nasmehom. Zadnji pregled je pokazal, da vse poteka, tako kot mora,« je uvodoma dejala Turel, ki jo čez nekaj tednov čaka selitev v okolico Verone. »Nisem pričakovala, da bom kljub poškodbi zamenjala klub. O spremembi sem sicer kar nekaj časa razmišljala, saj sem si želela izkušnje daleč od doma. Zanimanje Alpa me je nekoliko presenetilo, sem pa z veseljem sprejela ponudbo. Gre za resen in dobro organiziran klub, ki v zadnjih sezonah redno kroji vrh A2-lige,« je povedala goriška košarkarica, ki je s klubom iz Veneta podpisala enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.