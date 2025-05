Granitna obramba Jadrana in razigrani Besedić, v soboto tretja tekma

Jadran – Reggio Emilia 63:55 (18:16, 36:35, 54:42)

Jadran: Batich 7 (0:2, 2:5, 1:6), Demarchi 4 (-, 2:6, 0:3), Ban 12 (3:4, 0:4, 3:3), De Petris 4 (2:2, 1:3, -), Jakin 3 (-, 0:1, 1:1), Malalan 0 (-, -, -), Gobbato 4 (0:2, 2:5, -), Karapetrović 2 (0:2, 1:5, -), Besedić 22 (3:3, 2:2, 5:7), Milisavljevic 5(-, 1:2, 1:4). Trener: Vatovec.

Jadranovi košarkarji so sinoči na domačem parketu na Čarboli dosegli zelo pomembno zmago. V povratni tekmi prvega kroga play-outa za obstanek v meddeželni B-ligi so s 63:55 zasluženo premagali Reggio Emilio in tako izsilili tretjo tekmo. Ta bo na sporedu v soboto v Reggio Emilii ob 18.30.

Jadran je v primerjavi s prvo tekmo, ko je zatajil tako v obrambi kot v napadu, tokrat stopil na igrišče veliko bolj zbrano in odločno. Domačini so takoj povedli s 4:0, gostje pa so kmalu zatem ujeli priključek in tudi povedli. Ekipi sta se nato večkrat izmenjali v vodstvu, Jadran pa je prvo četrtino sklenil s prednostjo dveh točk (18:16).

Zelo podoben je bil potek druge četrtine, s tem da je na začetku Reggio Emilia poskusila pobegniti. Gostje so povedli za štiri točke (20:24), tedaj pa je v ospredje stopil izkušeni Ban, ki je znova povedel svojo ekipo v ospredje. Dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa je bil izid 30:27, na glavni odmor pa so Jadranovi košarkarji odšli s točko naskoka (36:35).

Odločilna je bila nato tretja četrtina, ki jo je Jadran začel izjemno dobro. Z delnim izidom 11:0 so domačini v manj kot petih minutah pobegnili na + 12 (47:35), po zaslugi razigranega Besedića pa priigrano prednost ohranili tudi po tridesetih minutah igre (54:42).

V zadnji četrtini je Reggio Emilia zaigrala na vse ali nič in prepolovila razliko, Jadran pa je ohranil mirne živce. Slabe tri minute pred koncem so se gostje približali na pet točk zaostanka (58:53), zmago Vatovčevega moštva pa je nato 50 sekund pred koncem tekme s svojo peto trojko zapečatil Besedić.

Glavni junak Jadranove zmage je bil nedvomno center Jure Besedić, ki je tekmo sklenil z 22 točkami, s tem da je imel skorajda brezhibno statistiko meta: 3:3 prosti meti, 2:2 met za dve točki in 5:7 met za tri. Dobro je igral tudi v obrambi in ujel šest odbitih žog. Odigral je doslej svojo najboljšo tekmo v Jadranovem dresu. Ob Besediću je dvomestno število točk dosegel še Borut Ban (12, 3:3 za tri točke).