Gregor Oberdan (Vesna Zarja) odločno pripomogel k uspehu

Nogometaš Vesne Zarje U14 Gregor Oberdan je konec tedna nastopil z deželno selekcijo Furlanije - Julijske krajine na turnirju Riviera di Ponente v Liguriji, na katerem so nastopale še druge deželne selekcije. Nogometaši iz naše dežele so odnesli domov pokal, saj so v finalu v Sanremu premagali selekcijo iz avtonomne pokrajine Bocen s 3:0. Pred tem so nogometaši deželnega selektorja Andree Albaneseja premagali Ligurijo s 4:1, Piemont z 1:0 on Veneto s 3:1. Zvezni igralec Vesne Zarje Gregor Oberdan, doma iz Bazovice, je igral na vseh štirih tekmah in je proti Venetu uspešno streljal enajstmetrovko.