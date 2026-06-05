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Nogomet

Gregor Oberdan (Vesna Zarja) odločno pripomogel k uspehu

Mladi nogometaš, doma iz Bazovice, je s selekcijo FJK U14 osvojil prestižen turnir v Liguriji

Jan Grgič |
Bazovica |
5. jun. 2026 | 8:36
    Gregor Oberdan (Vesna Zarja) odločno pripomogel k uspehu
    Nogometaš Vesne Zarje U14 Gregor Oberdan (OSEBNI ARHIV)
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Nogometaš Vesne Zarje U14 Gregor Oberdan je konec tedna nastopil z deželno selekcijo Furlanije - Julijske krajine na turnirju Riviera di Ponente v Liguriji, na katerem so nastopale še druge deželne selekcije. Nogometaši iz naše dežele so odnesli domov pokal, saj so v finalu v Sanremu premagali selekcijo iz avtonomne pokrajine Bocen s 3:0. Pred tem so nogometaši deželnega selektorja Andree Albaneseja premagali Ligurijo s 4:1, Piemont z 1:0 on Veneto s 3:1. Zvezni igralec Vesne Zarje Gregor Oberdan, doma iz Bazovice, je igral na vseh štirih tekmah in je proti Venetu uspešno streljal enajstmetrovko.

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