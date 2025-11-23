Harakiri Sovodenj in Zarje, »petarda« Vesne

NOGOMET

ELITNA LIGA

Fontanafredda – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Umari, de Lutti, Ianezic, Catera, Perić, Male, Perhavec, Gotter Hervè, Velikonja, Barišič, Šolaja. Trener: Božič

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – San Giovanni 1:4 (1:1)

Strelec: 30. Žižmond

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Peric (Cibini), Paravan, Feri, A. Juren (M. Predan), Formisano, Guastella (Papais), Žižmond (Visintin), L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

Poraz s 4:1 je prehuda kazen za Sovodnje, ki so predvsem v prvem polčasu zgrešile celo vrsto priložnosti za gol z Žižmondom in Martinom Jurnom. V nadaljevanju pa so bile za Sovodnje usodne številne naivne napake v obrambi.

2. AMATERSKA LIGA

Audax Sanrocchese – Zarja 4:3 (0:2)

Strelci: 28. Škabar, 38. Corrente, 47. Santoro (AS) 11-m, 49. Santoro (AS), 68. Križmančič, 72. Santoro (AS), 78. Lassoued (AS)

Zarja: Bremec, Calabrese, Škabar, Pllana, Babbini, Spreafico, Berisha, A. Križmančič, Abatangelo, Corrente, Bertolini.

3. AMATERSKA LIGA

Vesna – Primorec 5:1 (4:1)

Strelci: 6. Čermelj, 11. F. Pischianz (P), 13. Stefanato, 15. Lizza, 19. Stefanato, 75. Antonič

Vesna: Škabar, Zuppa, G. Jurincich (Renar), Čermelj, Sosič, Udovicich, Pahor (Veronesi), Lizza, Rebula (Legiša), Stefanato (K. Vidali), Carro (Antonič). Trener: F. Jurincich.

Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj, Succi (Savi), Furlan, Matassi, Cifarelli (Kryeziu), Moscolin (Žerjal), Di Donato (Improta), C. Pischianz, F. Pischianz. Trener: V. De Sio.

Kar pet od skupno šestih golov je na derbiju v Križu padlo v uvodnih dvajsetih minutah. Nato je piko na i za Vesno dodal Antonič v drugem polčasu.

Domio B – Mladost 3:1 (1:1)

Strelec za Mladost: 34. Njie

Mladost: Peric, Komjanc, Gerin, Ciaravolo, Verdelli, Svetlič, D. Dreassi, Vera, Njie, S. Lakovič, Camara. Trener: Mozetič.

Aris San Polo – Primorje 1924 0:1 (0:0)

Strelec: 80. F. Kaurin

Primorje 1924: Paulich, Mbengue, Durić (Spanghero), Petković, Miniussi (P. Kaurin), Maggiorino, Chiatto, Bertagni, Balbi, Saule, F. Kaurin. Trener: Issich.