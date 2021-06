Harlem Globetrotters bi želeli v NBA

Košarkarji svetovno znane ekipe Harlem Globetrotters, ki s svojimi ekshibicijskimi tekmami navdušuje na svetovnih turnejah in je bila v preteklosti večkrat v naših krajih, bi želeli nastopati v prvenstvu NBA. Komisarju lige Adamu Silverju so poslali pismo, v katerem so ga prosili za razmislek o tem, da bi jih pridružili najmočnejši košarkarski ligi na svetu in jim s tem dali nagrado za njihov prispevek k razširitvi košarkarske igre po svetu. Ekipa Harlem Globetrotters je bila ustanovljena leta 1926 in je odigrala na tisoče ekshibicijskih tekem v 122 državah, pri čemer se je zavzemala tudi za pravice temnopoltih. Igrali pa bi lahko v Seattlu, ki nima moštva v ligi, odkar so se SuperSonics leta 2008 preselili v Oklahomo City.