Hokejska zmaga Sovodenj

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Pro Gorizia 1:2 (1:0)

Strelci: 10. D. Colja 11-m; 65. Msafti, 92. Vecchio

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomasetig (Villatora), Almberger, Madotto, Zlatič, E. Colja, L. Crosato, Loggia, Gotter, Vasques (Ghersetti), D. Colja (Schiavon). Trener: Godeas.

Rdeč karton: Madotto.

Sistiana Sesljan je močpni Pro Gorizii kljuboval vse do sodnikovega dodatka, ko so gostje uspeli še drugič zatresti Collonovo mrežo. »Resnici na ljubo si je Pro Gorizia zaslužila zmago, a vseeno smo do zadnjega upali, da bi jim iztrgali vsaj točko. Fantom nimam kaj očitati, saj so po svoji zmogljivosti dali vse od sebe,« je po tekmi komentiral trener Denis Godeas. Delfini so v 10. minuti povedli z Davidom Coljo, ki si je tudi izboril najstrožjo kazen. Sistiana Sesljan je nato zgrešil še eno zelo lepo priložnost za 2:0. V drugem polčasu pa so gostje uspeli izenačiti in na koncu so dosegli še zmagoviti gol. V prihodnjihj dveh krogih čaka Sistiano Sesljan hud koledar, saj bo igrala proti Brianu Lignano in Zaulam.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Zarja 7:1 (2:0)

Strelci: Klančič 2, Semolič 3, Visintin, Simčič; Franzot (Z)

Sovodnje: Zanier, Falcone, Simčič (Tomšič), Rijavec, Petejan, Ribolica, Semolič, Čavdek (Boškin), Visintin (Ahmetasević), Klančič, Juren (Komjanc). Trener: Trangoni.

Zarja: Flego, Calzi, Marković, Gavrić, Lorenzi, Gustini, Mazzarino, Franzot, Reggente, Gunjac, Rizzotto. Trener: Jurincich.

Nogometaši Sovodenj so v derbiju 3. kroga 1. amaterske lige visoko premagali bazovsko Zarjo, ki se je v določenih trenutkih sicer dobro upirala bolj uigranim gostiteljem. Sovodnje so prikazale lepo in povezano igro. Trangonijevi nogometaši so ustvarili številne priložnosti za gol in na koncu je moral vratar Zarje pobrati iz svoje mreže kar sedem žog.

Roianese – Mladost 2:2 (0:2)

Strelca: 5. Ligia 11-m, 37. Negrin

Mladost: Gon, Di Giorgio, Furlan, Pelos, Negrin, Iodice, Ocretti, Petronio (Lavrenčič), Cussolin, Ligia, Di Bert. Trener: Veneziano.

Mladost je po prvem polčasu vodila z 2:0. A solidni Roianese je v drugem delu prevzel pobudo v svoje roke in najprej uspel izenačiti, nato pa so gostitelji iskali še tretji gol. Mladost se je dobro branila in tako odnesla domov dragoceno točko.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – CGS 2:2 (0:1)

Strelca: 46. M. Colja, 72. Antonič

Vesna: T. Kosuta, Kaurin, Renar (M. Vidali), Colja, Cociani (Veronesi), J. Košuta, Antonič, Marchesan, Corossi, Montebugnoli (Franzot), Likar (K. Vidali). Trener: Daris.

Opicina – Primorje 1924 2:0 (2:0)

Strelca: 4. Caneva (O), 27. Fuligno (O)

Primorje: Pahor, Tesser (Guzzardi), Zudettich (Indelicato), Di Gregorio, Piras, Muccio Crasso, Villa (Giani), Grego, Saule, Pocecco, Della Valle (Brandolisio). Trener: Biasin.

Montebello Don Bosco – Breg 1:3 (0:1)

Strelci: 13. Capraro; 76. Abatangelo, 90. M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Madrussani, Spinelli (Succi), Frangini, J. Čermelj, L. Nigris, Capraro (Sabadin), Udovicich (Maselli), M. D’Alesio (Abatangelo), S. Nigris, Carbone. Trener: Bertucci.