Pred dobrim mesecem dni so pri Jadranu najavili novega trenerja članske ekipe. Gre pravzaprav za povratnika, ki je na klopi združene ekipe že dosegel pomembne rezultate, med katerimi nedvomno izstopa napredovanje v B-ligo v sezoni 2013/14. Andrea Mura je brez oklevanja sprejel ponudbo predsednice Ivane Milič in Jadranovih odbornikov. Vrnil se je poln navdušenja in, kot se za pravega košarkarskega strokovnjaka spodobi, z jasnimi pojmi in ambicioznimi cilji.

Andrea, kako se pripravljate na novo zgodbo na Jadranovi klopi?

Doslej sem se v glavnem pogovarjal s svojimi košarkarji, tako da vem, kaj oni hočejo, in da oni vejo, kaj jaz pričakujem od njih. Sestal sem se seveda tudi z ostalimi člani trenerskega štaba in z odborniki, da bi skupaj planirali vsaj pripravljalni del sezone. V naslednjih dneh bo znano, ali nam bo uspelo pripeljati še kakšno okrepitev. S prihodom Marka Milisavljevica smo v primerjavi z lansko sezono že okrepili ekipo, če bo na vidiku še kakšna priložnost, pa jo bomo seveda izkoristili.

Ko ste sredi junija sprejeli Jadranovo ponudbo, ste dejali, da vrnitve še niste pričakovali. Kaj vas je pravzaprav takrat prepričalo?

Prepričalo me je to, česar nisem poznal. Igralce poznam dobro, ligo prav tako, prevzel pa me je načrt društva. Prepričali so me Jadranovi odborniki, z Borisom Vitezom in predsednico Ivano Milič na čelu. Tu so še Jan Gregori, ki ga zelo cenim, in vsi ostali. Nova struktura društva je zelo dobro organizirana, vsi se trudijo z velikim zagonom. Hotel sem biti del te zgodbe.